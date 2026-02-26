Rebecca Mistereggen

Rebecca Mistereggen

From Covid Pandemic Promises to Cancer Concerns: The Alarming Evidence Emerging in 2026
Interview Insights with Nicolas Hulscher
The Contempt Is Real: Europe's Elites Have Declared the People Irrelevant
EU Overreach, UK Cover-Ups, and apology-fueled comebacks: The elite's open declaration of war on democracy
The Return of Dehumanization — Disguised as Morality
The New Useless Eaters: Dehumanization Disguised as Responsibility
The Habitus of Norway’s Elite: Lies, Corruption, and the Absence of Consequences
How They Dismantled Norwegian Democracy
The European spring
Censorship, Sovereignty, and the Future of Europe
Norway is a fraud factory
Despite being endlessly ranked as one of the world’s least corrupt countries, we now know that’s a complete lie.Thanks for reading Rebecca Mistereggen !
